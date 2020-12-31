Боец Исмаилов встретился с Чимаевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Встретились с Хамзатом и отлично провели время. Мы решили выяснить, кто лучше борется и… это уже совсем другая история. Очень рад был тебе брат», — написал Исмаилов в Instagram.

Напомним, Чимаев провел в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) три поединка, одержав три победы.



Ранее сообщалось о том, что поединок между Чимаевым и Леоном Эдвардсом вновь отменен.