В распоряжении «СЭ» появилось видео из победной раздевалки сборной России после игры с США в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2021 года в Канаде.

Напомним, что подопечные Игоря Ларионова обыграли своих оппонентов со счетом 5:3.

Следующий матч на турнире российские хоккеисты проведут против национальной сборной Чехии. Стартовое вбрасывание состоится 28 декабря в 5:30 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался о судействе на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет.