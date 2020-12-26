Появилось видео из победной раздевалки сборной России после игры с США
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В распоряжении «СЭ» появилось видео из победной раздевалки сборной России после игры с США в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2021 года в Канаде.
Напомним, что подопечные Игоря Ларионова обыграли своих оппонентов со счетом 5:3.
Следующий матч на турнире российские хоккеисты проведут против национальной сборной Чехии. Стартовое вбрасывание состоится 28 декабря в 5:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался о судействе на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет.
��— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 26, 2020
Раздевалка молодежной сборной России после победы над США на МЧМ-2021 pic.twitter.com/igraGaGoLi