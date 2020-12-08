Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки о вынужденном аборте

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Ранее бывшая лыжница и биатлонистка сказала, что ее заставили сделать аборт, чтобы она не прерывала карьеру.

«Все это интересно, но перед Олимпиадой-88 рожать отправилась не только Вяльбе, но и Лазутина, на тот момент чемпионка мира! Их беременность прерывать никто не заставлял?» — написал Губерниев в Telegram.

Комментатор отметил, что в эстафете на Играх в Калгари Резкову могли заменить Вида Венцене или Раиса Сметанина.

«Но квартира, видимо, только у Анфисы появилась тогда.

И уж точно при позднем Горбачёве никто уже никого не заставлял ничего делать. Предложить могли вариант...» — добавил Губерниев.

Ранее Губерниев прокомментировал признание Резцовой в употреблении допинга.