Министр спорта Мордовии высказался о возможном переезде «Тамбова» в Саранск

Министр спорта Мордовии Александр Савилов высказался о возможном переезде клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» в Саранск, передают «Известия».

«К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Будет предложение — будем разговаривать», — сказал Савилов.

В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает 14 место, набрав 12 очков.



Ранее в «Тамбове» оценили вероятность бойкота игры со «Спартаком».