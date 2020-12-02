Бой Чимаев — Эдвардс отменен

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Бой шведского бойца смешанных единоборств (MMA) Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом отменен, сообщает MMA Fighting.

По информации источника, причиной отмены поединка стало заражение Эдвардса коронавирусом.

Напомним, что встреча Чимаева с Эдвардсом должна была стать главным событием последнего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Хабиб намерен обсудить с главой МОК включение ММА в программу Олимпиады.