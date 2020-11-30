Канделаки поддержала Губерниева после критики Тихонова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на призыв бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова отстранить от эфира комментатора Дмитрия Губерниева.

Канделаки в Telegram отметила, что если бы все советы Тихонова воплощались в жизнь, то не было бы уже ни спортсменов, ни комментаторов, ни самого биатлона на «Матч ТВ».

«Дима Губерниев не просто большой профессионал. Это человек, который ни на йоту не утратил страсти в своей работе», — добавила она.



Ранее Губерниев отреагировал на призывы отстранить его от трансляций биатлона.