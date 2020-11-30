Канделаки поддержала Губерниева после критики Тихонова
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на призыв бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова отстранить от эфира комментатора Дмитрия Губерниева.
Канделаки в Telegram отметила, что если бы все советы Тихонова воплощались в жизнь, то не было бы уже ни спортсменов, ни комментаторов, ни самого биатлона на «Матч ТВ».
«Дима Губерниев не просто большой профессионал. Это человек, который ни на йоту не утратил страсти в своей работе», — добавила она.
Ранее Губерниев отреагировал на призывы отстранить его от трансляций биатлона.