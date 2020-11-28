Экс-наставник «Зенита» хочет вернуться в клуб
Андрей Черников
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов вернуться в команду, передает «Чемпионат.com».
Напомним, специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.
«Будущее Сергея Семака будет решать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. «Зенит» — моя самая любимая команда», — сказал Петржела.
Ранее в «Зените» рассказали о травме Артема Дзюбы.