Экс-наставник «Зенита» хочет вернуться в клуб

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов вернуться в команду, передает «Чемпионат.com».

Напомним, специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.

«Будущее Сергея Семака будет решать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. «Зенит» — моя самая любимая команда», — сказал Петржела.



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