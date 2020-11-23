Австриец Тим ни о чем не жалеет после поражения от Медведева

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свое поражение в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает пресс-служба чемпионата.

В финальном поединке австриец уступил представителю России Даниилу Медведеву. При этом первый сет Тим выиграл, а во втором дело дошло до тай-брейка, где сильнее уже оказался россиянин.

«В целом я считаю, что сегодня встретились два игрока в отличной форме. Все три сета прошли на классном уровне. Хотя есть один удар, о котором я жалею. 2:1 на тай-брейке, я отлично принял, а потом пробил очень глупый форхенд. Но в остальном я ни о чем не жалею», — заявил теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP.