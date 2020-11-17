Двукратный олимпийский чемпион Васильев высказался о «законе Родченкова»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что «закон Родченкова» будет полезен для антидопинговой мировой системы.

«С тем, что сделали американцы, это одно из немногих, с чем я согласен. Может быть действительно такое, что к иностранцам, которые попадут под действия закона, будет не самое лояльное отношение. В этом случае надо будет хорошо защищаться, искать хороших адвокатов. И наоборот тех американских атлетов, которые прикрываются своим законодательством, выводить на чистую воду. Наверняка будут какие-то моменты несправедливости и предвзятости, ни один закон не идеален. Во всяком случае, многие «горячие головы» сейчас хотя бы испугаются, пересмотрят свое отношение к употреблению допинга», — считает Васильев.

Ранее депутат Виталий Милонов отреагировал на новость о принятии «закона Родченкова».