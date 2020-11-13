Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков покинет РЖД

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинет компанию «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщает Telegram-канал Vgudok.

По информации источника, управленец уйдет с должностей статс-секретаря и заместителя генерального директора.

Напомним, что в настоящее время «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 21 очко после 14 туров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на новость о вымогательстве у Артема Дзюбы $5 млн.