Менеджер Хабиба намекнул на возвращение бойца в октагон

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращения бойца в октагон.

«30-0», — написал представитель бойца в Twitter, намекая на 30-ю победу спортсмена.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего в активе россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее сообщалось, что Хабиб поблагодарил россиян за поддержку в бою с Гэтжи.