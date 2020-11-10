Бывший наставник «Динамо» оценил скандальную ситуацию с Дзюбой

Бывший наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил скандальную ситуацию с капитаном сборной России Артемом Дзюбой, чье видео сексуального характера попало в публичный доступ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, с 32-летним форвардом необходимо наладить диалог для того, чтобы принимать дальнейшие решения о его судьбе.

Также специалист выразил уверенность, что главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов провел с Дзюбой приватную беседу, в которой разъяснил свою позицию по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о сливе интимного видео с участием Артема Дзюбы.