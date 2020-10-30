Собчак отреагировала на публикацию Хабиба с оскорблением президента Франции
Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram отреагировала на публикацию чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (UFC) Хабиба Нурмагомедова с оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.
По мнению Собчак, грустно, когда человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли подобным образом.
«А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» — написала она.
Напомним, что Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию президента Франции со следом ботинка на лице и назвал его «тварью».
Ранее Хабиб назвал президента Франции «тварью».
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.