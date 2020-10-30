Собчак отреагировала на публикацию Хабиба с оскорблением президента Франции

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Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram отреагировала на публикацию чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (UFC) Хабиба Нурмагомедова с оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению Собчак, грустно, когда человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли подобным образом.

«А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» — написала она.

Напомним, что Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию президента Франции со следом ботинка на лице и назвал его «тварью».

Ранее Хабиб назвал президента Франции «тварью».

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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - ‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)