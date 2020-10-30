Собчак отреагировала на публикацию Хабиба с оскорблением президента Франции

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram отреагировала на публикацию чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (UFC) Хабиба Нурмагомедова с оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению Собчак, грустно, когда человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли подобным образом.

«А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» — написала она.

Напомним, что Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию президента Франции со следом ботинка на лице и назвал его «тварью».

Ранее Хабиб назвал президента Франции «тварью».