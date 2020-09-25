Министр спорта МО рассказал об интересе «Химок» к Глушакову
Андрей Черников
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Химок» к Денису Глушакову, передает Sport24.
«По поводу Глушакова сейчас вопрос к гендиректору Сергею Анохину. Мы заинтересованы в услугах Дениса. Переговоры с ним сейчас на продвинутой стадии», — сказал Терюшков.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 15-е место, набрав три очка.
Ранее сообщалось о том, что Глушаков согласовал контракт с «Химками».