Министр спорта МО рассказал об интересе «Химок» к Глушакову

Андрей Черников

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Химок» к Денису Глушакову, передает Sport24.

«По поводу Глушакова сейчас вопрос к гендиректору Сергею Анохину. Мы заинтересованы в услугах Дениса. Переговоры с ним сейчас на продвинутой стадии», — сказал Терюшков.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 15-е место, набрав три очка.

Ранее сообщалось о том, что Глушаков согласовал контракт с «Химками».