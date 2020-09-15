Экс-тренер «Спартака» раскритиковал Карасева за работу в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев остался недоволен работой арбитров в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев допустил несколько ошибок по ходу игры. В частности, судья не удалил игрока ЦСКА Вадима Карпова на 2-й минуте, а также не назначил пенальти на футболисте «Спартака» Айртоне.

«Тут и никакие консультации с VAR не нужны. Не хочу тем самым, поставить под сомнение победу ЦСКА. Но есть правила, по которым живет футбол. И принимать решения надо следуя им, а не по чьему-то усмотрению», — заявил Романцев.

Встреча завершилась победой армейского клуба со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не получал предложений по Бакаеву.