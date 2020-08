Хавбек «Баварии» Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Хавбек оформил дубль в полуфинальном противостоянии с «Олимпиком» из Лиона, тем самым позволив своей команде впервые за семь лет выйти в финал самого престижного европейского клубного турнира.

Напомним, что соперником подопечных Ханса-Дитера Флика станет «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов оценил расклады перед столичным дерби «Спартак» — «Локомотив»

Gnabry takes after his match-winning double in the semis! #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/JrqC4ujRQS