Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии

Пилоты «Формулы-1» не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает «Би-би-си».

Акция с преклонением колена планировалась за 15 минут до старта заезда. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и другие спортсмены начали вставать на колено, однако в этот момент началось исполнение гимна Венгрии. Все пилоты поднялись, чтобы не демонстрировать неуважение стране.

Гран-при Венгрии проходит на трассе «Хунгароринг» неподалеку от Будапешта. «Газета.ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало — 16.10 мск.

Ранее сообщалось, что голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге Гран-при Венгрии «Формулы-1».