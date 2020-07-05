«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, когда Сердар Азмун воспользовался ошибкой Юрия Газинского и забил мяч. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, а в компенсированное к первому тайму время Артем Дзюба реализовал пенальти, выведя «Зенит» вперед.

На 50-й минуте Уткин оформил дубль, однако уже через две минуты свой второй мяч в этой встрече забил Азмун. На 72-й минуте встречи отличился еще один игрок «Зенита» — Алексей Сутормин.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак стал дедушкой в 44 года.

Чемпионат России. 26-й тур

«Краснодар» — «Зенит» — 2:4

Голы: 0:1 — Азмун, 4; 1:1 — Уткин, 29; 2:1 — Дзюба (пенальти), 45+1; 2:2 — Уткин, 50; 2:3 — Азмун, 52; 2:4 — Сутормин, 72.