Тренер «Атлетико» Симеоне ушел с послематчевого интервью после провокации

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ушел с послематчевого интервью в рамках матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны» после провокационного вопроса об Антуане Гризманне, выступавшим за «матрасников» с 2014 по 2019 год. Об этом сообщает Marca.

Журналист поинтересовался у аргентинского специалиста об игровом времени француза в стане сине-гранатовых, после чего Симеоне принял решение не дожидаться окончания интервью и ушел.

Напомним, что матч «Барселона» — «Атлетико» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Наполи» Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании.