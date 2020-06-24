«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

«Сельта» переиграла «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась победой клуба из Виго с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Яго Аспас, который реализовал пенальти на 45-й минуте игры.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов начал матч в запасе и вышел на замену на 84-й минуте, заменив Санти Мину.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Смолов не попал в состав «Сельты» на игру с «Реалом Сосьедад».

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1

Голы: 0:1 — Аспас (пенальти), 45.