«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
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«Сельта» переиграла «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась победой клуба из Виго с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Яго Аспас, который реализовал пенальти на 45-й минуте игры.
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов начал матч в запасе и вышел на замену на 84-й минуте, заменив Санти Мину.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Смолов не попал в состав «Сельты» на игру с «Реалом Сосьедад».
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1
Голы: 0:1 — Аспас (пенальти), 45.