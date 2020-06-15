«Локомотив» может подписать 18-летнего игрока из Узбекистана

Московский «Локомотив» намерен подписать 18-летнего футболиста Жасура Жалолиддинова из Узбекистана, сообщает upl.uz.

Футболист дебютировал в августе 2018 года в основном составе «Бунедкора», став самым молодым игроком в истории Высшей лиги чемпионата Узбекистана. По информации источника, сумма трансфера может составить €450-500 тыс.

«Московский клуб уже обратился к руководству «Бунедкора» по поводу трансфера игрока. «Локомотив» планирует приобрести Жалолиддинова и оставить его в «Бунедкоре» в аренде на полгода», — отмечено в источнике.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил соглашение с Бергом.