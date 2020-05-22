Наставник ЦСКА прокомментировал переход клуба под управление ВЭБ.РФ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход клуба под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, президент армейцев Евгений Гинер обладатет необходимыми компетенциями для того, чтобы принимать решения во благо команды.

белорусский специалист отмерил, что новости о переходе контрольного пакета акций под контроль ВЭБ.РФ застала всех во время паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, в связи с чем внутри коллектива активного обсуждения данного вопроса не было.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» активно пытаются найти спонсора для участия в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).