Наставник ЦСКА прокомментировал переход клуба под управление ВЭБ.РФ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход клуба под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, президент армейцев Евгений Гинер обладатет необходимыми компетенциями для того, чтобы принимать решения во благо команды.
белорусский специалист отмерил, что новости о переходе контрольного пакета акций под контроль ВЭБ.РФ застала всех во время паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, в связи с чем внутри коллектива активного обсуждения данного вопроса не было.
Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» активно пытаются найти спонсора для участия в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).