Лондон не предоставил гарантий проведения матчей Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес заседание исполкома из-за того, что Лондон не предоставил гарантий проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году, сообщает The Times.

По информации издания, столица Великобритании не намерена отказываться от матчей Евро, а задержка связана с с подтверждением гарантий от местных властей. Также стадион «Уэмбли» должен урегулировать вопросы отмены запланированных на лето 2021 года концертов.

Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В Лондоне запланировано семь матчей первенства, в том числе два полуфинала и финал.

Ранее сообщалось, что УЕФА будет готов провести Евро в меньшем количестве городов.