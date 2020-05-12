Феттель подтвердил уход из «Феррари»

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Немецкий гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель покинет «Феррари» после завершения сезона-2020, сообщается на официальном сайте «королевских гонок».

«Мои отношения с «Феррари» закончатся в конце сезона-2020. Для достижения наилучших возможных результатов в этом виде спорта жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии», — заявил спортсмен.

Пилот добавил, что финансовый вопрос не повлиял на решение покинуть команду. Немец поблагодарил «Феррари» и болельщиков за поддержку.

Немецкий пилот выступает в «Формуле-1» с 2007 года. За рулем болида «Ред Булл» он четыре раза становился чемпионом «королевских гонок». В «Феррари» он выступает с сезона-2015.

Ранее сообщалось, что Феттель не смог договориться с командой о продлении контракта.