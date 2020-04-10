Хоккеист Панарин раскритиковал американские дороги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/12894206/fdsfsf-pic905-895x505-92634.png">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин раскритиковал американские дороги. Его слова передает «СЭ».

Россиянин заявил, что нью-йоркские дороги являются худшими в США.

«В Нью-Йорке невозможно водить автомобиль. Там ужаснейшие дороги, самые плохие в Америке. Поэтому я там езжу либо на желтом такси, либо на Uber.

С парковкой тоже большие трудности, она очень дорогая», — заявил Панарин.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли 1996 года Валерий Каменский оценил перспективы форварда Александра Барабанова в «Торонто Мэйпл Лифс».