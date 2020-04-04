Игрок «Ювентуса» с подругой вновь сдали положительные тесты на коронавирус

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Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и его подруга Ориана Сабатини снова сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее футболист заявил, что результаты анализов были отрицательными, но повторное исследование выявило наличие инфекции.

«Три дня назад результат теста оказался отрицательным, но третий тест снова дал положительный результат. У меня и Пауло все еще есть коронавирус. Не знаю, как работает эта система, когда получаются разные результаты», — цитирует Сабатини Mundo Deportivo.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 62 тыс. человек, 241 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 14 тысяч человек.

Ранее Дибала рассказал, как перенес коронавирус.