Дзюба: нужно доиграть сезон

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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба считает, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо доиграть.

Напомним, чемпионат прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Я бы хотел, чтобы мы доиграли турнир. Уже сыграно 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность. Нельзя аннулировать сезон. Подло, когда об этом говорят», — сказал Дзюба в эфире «Радио Зенит».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 220 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.

Ранее в Испании оценили возможность перехода Дзюбы в мадридский «Реал».