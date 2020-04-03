Хабиб назвал Макгрегора «старой проституткой»

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Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об ирландце Коноре Макгрегоре, передает ESPN.

В своем Instagram Нурмагомедов провел прямой эфир, где еще раз обсудил срыв поединка с американцем Тони Фергюсоном. Макгрегор появился во время трансляции, после чего в скором времени россиянин ее прекратил.

«Появление Конора в прямом эфире моего инстаграма? Знаешь, что я думаю? Думаю, что он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему», — заявил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что российский боец назвал Хабиба «всего лишь пешкой».