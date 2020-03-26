В Испании еще один футболист заразился коронавирусом

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Футболист «Жироны» заразился новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. При этом имя игрока не называется.

«Жирона» подтверждает, что футболист клуба сдал положительный результат на COVID-19, после того как у него появились симптомы коронавируса», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Жирона» выступает в Сегунде, втором по силе футбольном дивизионе Испании. На данный момент в стране введен общенациональный карантин, в рамках которого запрещено проведение любых массовых мероприятий. Футбольный сезон также приостановлен на неопределенный срок. «Жирона» на момент паузы занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды и отстает от лидера первенства — «Кадиса» — на девять очков.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. На данный момент количество заболевших во всем мире превышает 442 тысячи человек, а 20418 людей скончались от болезни. Испания является четвертой страной в мире по количеству зараженных: 47,6 тысяч людей заболели, 3434 — умерли.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в «Валенсии».