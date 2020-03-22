Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован
Игрок башкирской «Уфы» и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Футболист отправлен в инфекционную больницу, где проходит дополнительное обследование.
По информации источника, согласно приказу генерального директора клуба Шамиля Газизова, все игроки и персонал отправлены на двухнедельный карантин.
Напомним, что в настоящее время число граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 300 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери готов работать в Италии.
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⚡️Игрок «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован �� ⠀ По информации ProSportStory, полузащитник ФК «Уфа» Оливье Тилль несколько дней назад был госпитализирован в городскую инфекционную больницу столицы Башкортостана и помещён в отдельную палату. ⠀ Приказом генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова все игроки, административный и тренерский штаб, кто был в контакте с люксембуржцем, отправлены на домашний карантин. ⠀ Мы будем следить за развитием событий. ⠀ #фкуфа #Уфимцы #коронавирус #тилль #рпл