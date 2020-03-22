Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован

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Игрок башкирской «Уфы» и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.

Футболист отправлен в инфекционную больницу, где проходит дополнительное обследование.

По информации источника, согласно приказу генерального директора клуба Шамиля Газизова, все игроки и персонал отправлены на двухнедельный карантин.

Напомним, что в настоящее время число граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери готов работать в Италии.