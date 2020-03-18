В Испании раскритиковали Ла Лигу за использование тестов на коронавирус

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Президент Королевской Федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за использование тестов на коронавирус. Об этом сообщает As.э

По его словам, из-за необоснованных затрат на профессиональных футболистов тестов может не хватить обычным гражданам.

«Я считаю неуместным, что Ла Лига собирается проводить тесты в тот момент, когда реально нуждающиеся в них люди могут пострадать из-за их дефицита», — сказал Рубиалес.

Ранее сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин настроен оптимистично в вопросе о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции.