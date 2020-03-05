Губерниев назвал информатора, из-за которого на Логинова подали в полицию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12987277/RIAN_5814923.HR-pic905-895x505-45318.jpg">

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал имя человека, который якобы стал информатором для антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен, написавшей заявление в полицию на чемпиона мира по биатлону Александра Логинова.

По информации Губерниева, доносчиком стал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Именно со слов Тихонова был написан донос на Сашу Логинова! Копии опубликованных документов у меня на руках! Документы подлинные, из итальянской полиции», — написал Губерниев.

Напомним, что Логинов также выиграл бронзовую медаль на прошедшем чемпионате мира в Антхольце.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев прокомментировал ход расследования допингового скандала с участием российских биатлонистов.