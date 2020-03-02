Роналду обиделся на свою трансферную стоимость и заблокировал Transfermarkt

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заблокировал в Instagram ресурс Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте.

На странице ресурса в соцсети была опубликована символическая сборная футболистов, агентом которых является португалец Жорже Мендеш. Transfermarkt отметил на изображении всех игроков, кроме пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Мы не смогли тегнуть Роналду, так как он отправил нас в черный список, когда увидел свою стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена», — написал Transfemarkt в комментариях к записи.

Ресурс оценивает трансферную стоимость Роналду в €75 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард принял участие в 21 матче, в которых забил 21 мяч.

Ранее сообщалось, что Роналду в перерыве «Эль Класико» пришел к игрокам мадридского «Реала».