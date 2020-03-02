Овечкин стал 36-ым игроком в списке лучших бомбардиров НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал 36-ым игроком в списке лучших бомбардиров заокеанского чемпионата.
После дубля в ворота «Миннесоты Уайлд» 34-летний россиянин набрал свое 1274-е очко. Этот результат позволил догнать Эла Маккиниса.
Стоит отметить, что у обладателя Кубка Стэнли 2018 года на это ушло 1148 матчей.
Напомним, что в настоящее время «Кэпс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты».