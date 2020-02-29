Президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.

Встреча состоится 29 февраля. основным вопросом заседание станет инцидент, произошедший на чемпионате мира в Антхольце. Итальянская полиция рано утром обыскала номера Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

«Сегодня я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов. На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU», — заявил Драчев.

По итогам обыска на Логинова и Касперовича было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова.