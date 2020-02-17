Рублев поднялся на четвертое место в Чемпионской гонке АТР

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Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на четвертое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает РИА «Новости».

Рублев дошел до четвертьфинала турнира в нидерландском Роттердаме.

Стоит отметить, что еще один представитель России Даниил Медведев покинул десятку в Чемпионской гонке и опустился на 12-ю позицию. Карен Хачанов идет на 27-й строчке.

Ранее сообщалось, что Рублев поднялся на 14-ю позицию в рейтинге ATP.