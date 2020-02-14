Экс-капитан «Ак Барса» Морозов избран главой КХЛ
Бывший капитан казанского «Ак Барса» Алексей Морозов избран главой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
До настоящего момента 42-летний функционер возглавлял Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). На посту президента второго по силе хоккейного турнира в мире Морозов сменил Дмитрия Чернышенко, который получил должность вице-премьера в новом составе правительства России.
Напомним, что новый глава КХЛ дважды становился обладателем главного трофея — Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин получил в лицо ледяной крошкой в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш».