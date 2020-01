Видео реакции Хабиба на победу Макгрегора появилось в сети

Телеканал BT Sport опубликовал видео реакции чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на победу ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алду, передает РИА «Новости».

Поединок между Макгрегором и Алду прошел 13 декабря 2015 года на турнире UFC 194. Ирландец отправил соперника в нокаут 13-й секунде боя и завоевал титул чемпиона в полулегком весе.

На опубликованном в Twitter телеканала видео Нурмагомедов сначала схватился за голову, после чего, опустив руки, покачал ею и выдохнул.

В октябре 2018 года россиянин одержал победу над Макгрегором на турнире UFC 229. Поединок завершился в четвертом раунде.

Ранее Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Нурмагомедовым.

We did some digging through the archives ahead of #UFC246...



Spotted Khabib's reaction after Conor McGregor knocked out Jose Aldo at UFC 194 #UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/9KmaLFjNdd