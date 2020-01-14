«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил все 23 броска и оформил шат-аут.
«Вашингтон» с 67 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече столичный клуб примет «Нью-Джерси Дэвилз».
«Каролина» (56) располагается на шестой строчке на Востоке. 17 января «ураганы» на выезде сыграют с «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
1:0 — Овечкин (Уилсон) — 11:58
2:0 — Овечкин (Врана, Карлсон) — 17:18 (5x4)