«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил все 23 броска и оформил шат-аут.

«Вашингтон» с 67 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече столичный клуб примет «Нью-Джерси Дэвилз».

«Каролина» (56) располагается на шестой строчке на Востоке. 17 января «ураганы» на выезде сыграют с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Овечкин (Уилсон) — 11:58

2:0 — Овечкин (Врана, Карлсон) — 17:18 (5x4)