Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Список опубликован на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU).

В женской эстафете выступят Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов представят Россию в мужской эстафете.

Лидер российской команды Александр Логинов пропустит гонку.

Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.