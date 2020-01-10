Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Список опубликован на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU).
В женской эстафете выступят Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов представят Россию в мужской эстафете.
Лидер российской команды Александр Логинов пропустит гонку.
Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.