WADA отреагировало на фильм о сокрытии допинга в тяжелой атлетике

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит информацию об участии Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) в коррупционных схемах, а также сокрытии нарушений антидопинговых правил, передает ТАСС.

5 января немецкий телеканал ARD показал фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором он обвинил главу IWF Тамаша Аяна в коррупции и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме отмечается, что в распоряжении телеканала оказались документы с доказательствами употребления допинга атлетами на первенстве мира 2019 года, который прошел в Таиланде.

В WADA отказались от дополнительных комментариев до расследованию, однако отметили, что организация свяжется с IWF для получения более четкой картины ситуации.

«WADA предпримет любые действия, которые могут быть оправданы, если будут установлены нарушения кодекса отдельными лицами или антидопинговыми организациями», — сообщила пресс-служба WADA.

Ранее сообщалось, что WADA не отправило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).