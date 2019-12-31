Хореограф группы Тутберидзе оценил выступление Загитовой в шоу Навки
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как говорится с корабля на бал, но на такой бал одно удовольствие посмотреть! Замечательный мюзикл на льду «Спящая красавица». Отдельная благодарность @tatiana_navka за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости. Спасибо за максимальную отдачу всем участникам этого представления! Ну и конечно прекрасная @azagitova в роли спящей красавицы! #спящаякрасавица #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #мюзиклнальду #новогоднеенастроение
Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица», передает Sport24.
В шоу фигуристка, приостановившая спортивную карьеру, исполнила роль Спящей красавицы.
Хореограф группы Этери Тутберидзе высоко оценил постановку спектакля.
«Отдельная благодарность Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости», — написал Глейхенгауз в Instagram.
Также он выразил благодарность всем участникам спектакля.
«Ну и, конечно, прекрасная Загитова в роли спящей красавицы!» —добавил хореограф.
Ранее фанаты оправдали поведение Загитовой во время фотосессии.