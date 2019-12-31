Хореограф группы Тутберидзе оценил выступление Загитовой в шоу Навки

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) 30 Дек 2019 в 12:37 PST

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Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица», передает Sport24.

В шоу фигуристка, приостановившая спортивную карьеру, исполнила роль Спящей красавицы.

Хореограф группы Этери Тутберидзе высоко оценил постановку спектакля.

«Отдельная благодарность Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Также он выразил благодарность всем участникам спектакля.

«Ну и, конечно, прекрасная Загитова в роли спящей красавицы!» —добавил хореограф.

Ранее фанаты оправдали поведение Загитовой во время фотосессии.