«Челси» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ
«Арсенал» проиграл «Челси» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счетом 2:1 в пользу подопечных Фрэнка Лэмпарда. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
На 13-й минуте игры счет открыл нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг. На 83-й минуте равенство восстановил Жоржиньо, а на 87-й победу «синим» принес Тэмми Абрахам.
Ранее сообщалось, что «Селтик» проиграл «Рейнджерс» Стивена Джеррарда в дерби «старой фирмы».
Футбол. АПЛ. 20-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 1:0
Голы: 1:0 — Обамеянг, 13; 1:1 — Жоржиньо, 83; 1:2 — Абрахам, 87