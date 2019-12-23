Медведев удерживает позицию пятой ракетки мира

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На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновленный рейтинг атлетов.

Первая пятерка осталась без изменений. Лидером списка по прежнему является испанец Рафаэль Надаль с 9985 очками, за ним следует серб Новак Джокович, на счету которого 9145 очков, а замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер — 6590 очков.

Четвертой ракеткой мира является австрийский теннисист Доминик Тим (5825), после которого идет российский спортсмен Даниил Медведев (5705). Таким образом, отечественный теннисист является первой ракеткой страны.

Другой россиянин Карен Хачанов вошел в первую 20-ку с 1840 баллами — 17 место. Андрей Рублев оказался на 23-й строчке (1584).

Еще два отечественных теннисиста сумели войти в топ-200 и топ-300. Евгений Донской с 497 баллами оказался на 112 месте, а Алексей Ватутин, на счету которого 233 очка, поднялся с 212 на 213 место.

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