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Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес «Фламенго».

Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу подопечных Юргена Клоппа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал Роберто Фирмино. Примечательно, что в основное время команды выявить не смогли, единственный гол был забит в дополнительное время, на 99-й минуте встречи.

В прошлом году титул завоевал мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о переходе форварда «Зальцбурга».

Клубный чемпионат мира. Финал

«Ливерпуль» (Англия) — «Фламенго» (Бразилия) — 1:0

Голы: 1:0 — Фирмино, 99.