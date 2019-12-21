«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес «Фламенго».
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу подопечных Юргена Клоппа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Единственный гол в этой встрече на свой счет записал Роберто Фирмино. Примечательно, что в основное время команды выявить не смогли, единственный гол был забит в дополнительное время, на 99-й минуте встречи.
В прошлом году титул завоевал мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о переходе форварда «Зальцбурга».
Клубный чемпионат мира. Финал
«Ливерпуль» (Англия) — «Фламенго» (Бразилия) — 1:0
Голы: 1:0 — Фирмино, 99.