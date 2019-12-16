Жулин: тошно, что Тутберидзе и Тарасова ввязались в склоку

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о скандале между Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой. Об этом сообщает RT.

По его словам, в последние дни в интернете вылилось огромное количество грязи, которую ему не хотелось бы видеть.

«Аж противно стало заходить в интернет в последнее время. Тошно от того, что такие выдающиеся тренеры вступили в какую-то склоку. Еще кто-то там кого-то там переманивает. Это все выглядит очень пошло и некрасиво. Сколько можно все это мусолить?» — сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поддержал Татьяну Тарасову