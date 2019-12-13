Загитова станет гостем программы «Время» на Первом канале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет гостем программы «Время», сообщается на официальном сайте Первого канала.

«В интервью программе «Время» она расскажет о взлетах и падениях, отношениях с тренером и какой ценой ей дались награды, как справлялась с волнением и меняла программу прямо во время выступления. И не только. Вас ждет сенсация! Не пропустите!» — говорится в анонсе.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года.

Ранее сообщалось, что Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».