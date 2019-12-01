«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл столичный «Спартак» в центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный мяч в собственные ворота забил защитник красно-белых Илья Кутепов.

После этой игры подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и оторвались от второго места на восемь баллов.

Спартаковцы опустились на восьмое место, в их активе 22 очка.

Отметим, что с 50-ой минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Магомед Оздоев.

Ранее сообщалось, что фанаты столичного «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против «Зенита».