«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» обыграл столичный «Спартак» в центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный мяч в собственные ворота забил защитник красно-белых Илья Кутепов.
После этой игры подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и оторвались от второго места на восемь баллов.
Спартаковцы опустились на восьмое место, в их активе 22 очка.
Отметим, что с 50-ой минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Магомед Оздоев.
Ранее сообщалось, что фанаты столичного «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против «Зенита».