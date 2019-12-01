Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского «Зенита» засчитан ошибочно. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, во время голевого эпизода 31-летний форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба нарушил правила на защитнике красно-белых Илье Кутепове.

«Гол нельзя было засчитывать. Дзюба явно сфолил на Кутепове, арбитр допустил ошибку в данном моменте», — сказал Хусаинов.

Ранее сообщалось, что у гостевого сектора стадиона «Газпром Арена», где в настоящий момент встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», заработала система шумоподавления.