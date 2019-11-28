Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА «Новости».

Победитель получит 1 млн рублей, а проигравший — 500 тыс. рублей.

Бой состоится 29 ноября. Федерация бокса России учредила гонорар за развитие бокса в стране, а также санкционировала бой.

Также 27 ноября спортсмены провели открытую тренировку.

В боксе Емельяненко провел один бой. Соперником бойца стал россиянин Хизир Плиев. Поединок, который состоялся в октябре 2009 года, завершился вничью.

Ранее Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым.